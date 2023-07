Niger, i golpisti accusano Parigi: «Vuole intervenire militarmente». Borrell: «L’Ue sostiene Ecowas»

Si fa sempre più tesa la tensione in Niger, dove i militari nigerini guidati dal generale Abdourahamane Tchiani hanno preso il potere. Stamani, l’Unione europea, stando alle parole dell’Alto rappresentante Joseph Borrell, si è detta pronta a «sostenere tutte le misure adottate da Ecowas». L’appoggio «rapido» è arrivato dopo che ieri, 30 luglio, l’Organizzazione che rappresenta 15 Paesi dell’Africa Occidentale, riunita ad Abuja e sostenuta anche dagli Usa, ha lanciato alla giunta di Niamey un ultimatum di una settimana per ristabilire l’ordine. «È importante che la volontà popolare espressa attraverso le elezioni venga rispettata», ha concluso Borrell. Nel frattempo, i golpisti hanno accusato la Francia di voler «intervenire militarmente» per rimettere in carica il presidente Mohamed Bazoum, eletto democraticamente. «In linea con la sua politica di ricerca di modi e mezzi per intervenire militarmente in Niger, la Francia, con la complicità di alcuni nigerini, ha tenuto una riunione presso la sede della Guardia nazionale del Niger per ottenere le necessarie autorizzazioni politiche e militari», si legge nel comunicato dei militari. L’ipotesi di un intervento militare potrebbe farsi sempre più concreta. Parigi ha fatto sapere che reagirà «con decisione» se fossero attaccati i cittadini francesi e i loro interessi, dopo che migliaia di manifestanti pro-golpe hanno manifestato nella giornata di ieri, tentando l’assalto all’ambasciata francese a Nimey mentre sventolavano bandiere russe e inneggiavano a Mosca. L’organizzazione regionale Ecowas nella sua riunione straordinaria, tenutasi domenica 30 luglio, ha anche deciso di tagliare i cordoni a Nyamei, sospendendo «tutte le transazioni commerciali e finanziarie» tra i suoi Stati membri e il Niger. E ha deciso di imporre altre sanzioni finanziarie, tra cui «il congelamento dei beni per i funzionari militari coinvolti nel tentativo di colpo di stato».

Online la prima foto del presidente Bazoum dopo il golpe

FACEBOOK / Mahamat Idriss Déby: il presidente Bazoum destituito dopo il golpe, insieme al capo di Stato del Ciad

Il presidente del vicino Ciad, Mahamat Idriss Déby, ha pubblicato sulla propria pagina Facebook l’immagine del capo di Stato nigerino, Mohamed Bazoum destituito dopo il golpe. Lo scrive il Guardian citando il post social dello stesso Déby che spiega di essere andato in Niger «per esplorare tutte le strade e trovare una soluzione pacifica alla crisi». Il presidente del Ciad ha anche pubblicato una sua foto con il leader del colpo di Stato Abdourahamane Tchiani, anche lui sorridente. Secondo alcune fonti, Bazoum sarebbe detenuto nella residenza presidenziale.

Mosca: «Parti usino moderazione, evitare vittime»

Il Cremlino, stando alle parole del portavoce Dmitry Peskov, si è detto «favorevole» al «rapido ripristino dello stato di diritto» in Niger e «alla moderazione di tutte le parti in modo che non ci siano vittime».

