In Niger è il giorno delle evacuazioni: Francia e Italia richiamano i propri connazionali

A pochi giorni dal colpo di Stato in Niger, i governi occidentali corrono ai ripari per permettere ai propri connazionali di lasciare il Paese prima di nuovi disordini. «Il governo italiano ha deciso di offrire ai nostri concittadini presenti a Niamey la possibilità di lasciare la città con un volo speciale per l’Italia», scrive su Twitter il ministro degli Esteri Antonio Tajani. L’Ambasciata a Niamey, precisa il titolare della Farnesina, «resterà aperta e operativa, anche per contribuire agli sforzi di mediazione in corso». Anche la Francia è al lavoro per evacuare i propri connazionali dal Niger. Un processo che, annuncia il ministero degli Esteri di Parigi, inizierà già oggi, 1° agosto. «Tenuto conto della situazione a Niamey, delle violenze perpetrate l’altro ieri contro la nostra ambasciata e la chiusura dello spazio aereo che lascia i nostri connazionali senza possibilità di lasciare il Paese con i propri mezzi, la Francia prepara l’evacuazione dei suoi cittadini e dei cittadini europei che desiderano lasciare il Paese», fa sapere il ministero parigino in una nota.

Il Niger è piombato nel caos dopo che lo scorso 26 luglio la giunta militare ha destituito il presidente eletto Mohamed Bazoum. Il generale Abdourahamane Tchiani, capo della Guardia presidenziale, si è auto-proclamato nuovo leader del Paese. Una mossa che ha suscitato diverse condanne da parte della comunità internazionale, in particolare dei Paesi occidentali. A guardare con interesse a ciò che sta avvenendo in Niger è invece la Russia, che già può contare sull’appoggio di due Paesi confinanti: Burkina Faso e Mali. Non è un caso che i sostenitori dei golpisti abbiano sventolato bandiere russe, mentre il gruppo paramilitare Wagner ha diffuso un presunto messaggio del leader Yevgeny Prigozhin, secondo cui il tentativo di golpe in Niger sarebbe una «lotta contro i colonizzatori».

Credits foto: EPA/Issifou Djibo | Un gruppo di manifestanti a Nuamey, in Niger (30 luglio 2023)

