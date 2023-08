Piqué in discoteca, la folla lo sfotte inneggiando a Shakira. Lui non la prende benissimo – Il video

«Io sono anche campione del mondo. E voi non siete nessuno». Gerard Piqué non ha interagito benissimo con il pubblico della discoteca Fitz, a Madrid, dove si trovava per festeggiare la fine della Kings League. Durante il suo discorso dal palco alcuni tifosi hanno iniziato a urlare il nome della ex Shakira, facendo innervosire l’ex difensore del Barcellona. Più tardi l’ex portiere Iker Casillas ha chiesto al Dj di suonare ‘Waka waka‘, per ricordare l’impresa della Spagna ai mondiali del Sudafrica del 2010. Peccato che la canzone sia un tormentone dell’ex fiamma del calciatore.

