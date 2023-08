Thailandia, influencer crudista vegana muore “di denutrizione”: «Mangiava solo frutta, semi e succhi»

L’influencer crudista vegana russa Zhanna D’art, pseudonimo di Zhanna Samsonova, è morta di denutrizione in Malesia. Nota per promuovere piatti completamente vegetali e non cotti, la russa 39enne si è spenta il 21 luglio dopo aver seguito per diverso tempo una dieta basata solamente sui frutti tipici del Paese tropicale, ha fatto sapere la sua famiglia. «Qualche mese fa, in Sri Lanka, appariva già esausta. Aveva le gambe e i linfonodi gonfi», ha dichiarato un’amica citato dal New York Post. «L’avevano mandata a casa a farsi curare, ma quando l’ho incontrata di nuovo a Phuket [una nota località turistica della Thailandia, ndr] ero inorridita», ha aggiunto. «Vivevo nell’appartamento sopra il suo, e ogni giorno temevo di trovare il suo corpo senza vita. L’avevo convinta a farsi curare, ma non ce l’ha fatta», ha continuato l’amica. Un’altra persona a lei vicina sostiene che per sette anni abbia mangiato solo jackfruit e durian, due grandi frutti tipici del sudest asiatico. Per quattro anni questi sono stati accompagnati, ha dichiarato la stessa Samsonova da «germogli, semi succhi e frullati». Alcuni dei suoi follower, però sono convinti che la donna sia morta a causa delle «sostanze chimiche nella frutta».

L’obiettivo: rimanere giovane

«Vedo la mia mente e il mio corpo trasformarsi ogni giorno, aveva dichiarato l’influencer. Amo la nuova me, non tornerò mai indietro alle vecchie abitudini», aveva scritto sui social la donna spiegando di aver abbracciato il crudismo vegano per mantenersi giovane, ispirata da «suoi pari» che non mangiando «cibo spazzatura» riuscivano – sosteneva – a mantenersi giovani. Al momento, comunque, la cause del decesso non sono certe. La madre ha fatto sapere la figlia sembrava aver contratto «un’infezione simile al colera». «L’abbiamo vista sciogliersi di fronte ai nostri occhi», ha detto un altro amico, mentre l’obiettivo dell’influencer era semplicemente «creare ricette per ispirare le persone a aiutare a mangiare sano». Sebbene seguire diete crudiste vegane sia possibile, gli esperti evidenziano come sia necessaria una pianificazione precisa che garantisca la giusta varietà di elementi nutrizionali al fisico. Inoltre, se si segue una dieta come questa è importante integrare la vitamina B12 – utile al funzionamento del sistema nervoso – e di vitamina D, necessaria allo sviluppo osseo.

