Gas, la bolletta scende ancora: a luglio un calo del 2,1%. Assoutenti: «Effetti minimi, dopo l’estate il prezzo tornerà a salire»

Dopo il calo registrata nel mese di giugno (-1,1%), la bolletta gas fa segnare un ulteriore diminuzione del 2,1% del costo dei consumi di luglio rispetto a quello del mese precedente. Lo ha reso noto l’Autorità per l’energia, le rete e l’ambiente sulla base dell’ultimo aggiornamento diffuso oggi, mercoledì 2 agosto. Per il mese di luglio, il prezzo della sola materia prima gas per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è pari a 31,41 euro a Megawattora (a giugno era di 33,14 per Mwh). La riduzione in questione, fa sapere ancora Arera, è interamente determinata dal calo della spesa per la materia gas naturale rispetto a giugno, dovuta al calo della componente Cmem relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale. Restano invece invariati gli oneri generali e le tariffe legata alle spesa per il trasporto e la misura del gas. Il prezzo di riferimento del gas nel mese di luglio per il cliente tipo, spiega l’Autorità, è pari a 88,46 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse (a giugno era pari al 90,39), da ripartirsi con le seguenti percentuali: 43,1% del totale della bolletta per l’approvvigionamento del gas naturale e per le attività connesse (-4,6% rispetto a giugno); 6% per la vendita al dettaglio; 25,3% per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione, qualità (invariato rispetto al valore del mese precedente); 1,3% per gli oneri di sistema (invariato anche in questo caso); 24,3% per le imposte (17,3% le accise, 2,3% l’addizionale regionale e 4,7% l’Iva). A conti fatti, dunque, la spesa gas per la famiglia tipo negli ultimi 12 mesi circa (agosto 2022-luglio 2023) si attesta a circa 1.484 euro circa, al lordo delle imposte, registrando un calo del 10,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Assoutenti: «Effetti minimi sulle famiglie, dopo l’estate torneranno a salire»

Il calo delle tariffe del gas «è una buona notizia», certifica Assoutenti, ma gli effetti sulle tasche delle famiglie «saranno minimi». Le tariffe diminuiscono «quando i consumi di gas delle famiglie sono ai minimi – spiega il presidente Furio Truzzi – Con i nuovi prezzi di luglio decisi da Arera la bolletta media annua scende, nell’ipotesi di tariffe costanti, a quota 1.239 euro a nucleo, con un risparmio di circa 26,5 euro a famiglia su base annuale. Un risparmio tuttavia solo sulla carta, considerato che l’80% dei consumi domestici di gas si registra nei mesi invernali, mentre nei mesi estivi la domanda delle famiglie crolla», sottolinea il presidente di Assoutenti. «Nel confronto con lo stesso periodo del 2021, le bollette del gas risultano a luglio ancora più alte del 4,5%. Il vero problema si porrà però dopo l’estate, quando cioè aumenterà la domanda di gas e i prezzi sui mercati internazionali potrebbero riprendere a salire vertiginosamente, con effetti diretti sulle bollette», conclude Truzzi.

