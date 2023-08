Dress code in Parlamento, l’attacco dei 5 stelle in aula: «È decoro un sms a 169mila persone per dire che non avranno più il reddito?». Scoppia la bagarre – Il video

L’intervento di Riccardo Ricciardi in aula: «Potete anche venire in smoking ma il decoro non lo acquisirete mai»

«Se in giacca e cravatta riuscite a sputare sulle istituzioni come fate potete venire anche in smoking…». Il deputato M5s Riccardo Ricciardi è andato all”attacco in Aula alla Camera durante la discussione degli ordini del giorno riguardanti il dress code a Montecitorio. Ricciardi, citando la premessa degli odg, nella quale si parla di difesa del decoro «nella forma e nella sostanza» ha attaccato la maggioranza sul caso Santanché, sulle accuse a don Ciotti e ha concluso: «È decoro un sms a 169mila persone per dire che non avranno più il reddito?».

