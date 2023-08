Guerra in Ucraina, Kiev: «Nave della flotta russa colpita da un drone» – Il video dell’impatto

L’avanzata di Kiev per riprendere i territori occupati dalla Russia prosegue, anche via mare. Stando a quanto comunicato dai servizi di intelligence ucraini, sarebbe stata messa fuori combattimento una nave della flotta russa del Mar Nero. A bordo, al momento dell’attacco, ci sarebbero stati circa 100 militari di Mosca. L’imbarcazione sarebbe stata colpita grazie a un’azione organizzata dal Servizio di sicurezza ucraino – la Sbu – e dalla marina. Un drone marino, caricato con 450 chilogrammi di tritolo esplosivo, avrebbe causato un ampio squarcio nello scafo. Una fonte ucraina, parlando con la Cnn, ha ribadito che «a seguito dell’attacco, la nave ha subito gravi danni e non è in grado di navigare». Diversi i filmati, in circolazione sui social media, che sembrano identificare l’imbarcazione con la nave da guerra Olenegorsky Gornyak. Secondo un video visionato dal Guardian, probabilmente ripreso nella base navale di Novorossijsk, la nave sarebbe ormai inservibile, essendosi inclinata su un lato. La Cnn sembrerebbe invece in possesso di un video girato dallo stesso drone marino, che termina qualche attimo prima del presunto impatto con l’imbarcazione.

Foto in anteprima: Twitter/Ukraine weapons tracker

