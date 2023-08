L’estate solitaria di Marta Fascina a villa San Martino: «Niente vacanze, c’è solo Dudù a farle compagnia»

Che fine ha fatto Marta Fascina? Dopo il messaggio su Whatsapp dedicato all’ex compagno Silvio Berlusconi la deputata si trova sempre a Villa San Martino. Il Corriere della Sera dice che è da sola, senza amici e familiari. Ma con lei c’è il cane Dudù, che gironzola per le stanze della villa e che lei ormai definisce “il mio cane”. Non ha in programma vacanze. Anche se c’è chi l’ha invitata al mare. Ma secondo il quotidiano dal giorno del funerale dell’ex premier non ha più varcato il cancello della villa. Pochissimi i contatti con il mondo esterno. Ha sentito qualche volta Antonio Tajani e Matteo Salvini. E i figli di Berlusconi: «Li sento tutti indistintamente, sia i più grandi che i più piccoli», ha spiegato in privato.

Gli amici preoccupati

Gli amici sarebbero quindi preoccupati: «Vive immersa nel lutto. Non solo non ha finito di elaborarlo: non ha nemmeno iniziato». E ancora: «Chi le vuole bene è abbastanza preoccupato. Non riesce a venire fuori dalla situazione. Non riesce a farsi una ragione della morte di Berlusconi. Di politica al momento non se ne parla. Manca ufficialmente dalla Camera da novembre. Ovvero da quando sono cominciati i ricoveri dell’ex premier. A settembre si vedrà. Anche se in Forza Italia c’è chi le è vicino. Dal coordinatore della Lombardia Alessandro Sorte a quello dei juniores Stefano Benigni fino al sottosegretario Tullio Ferrante. Sono tutti nel fronte che sostiene Tajani.

