Catanzaro, fa ubriacare una ragazza di 16 anni e prova a violentarla: l’intervento della madre sventa lo stupro della figlia

Prima le ha offerto diversi cocktail fino a farla ubriacare, poi l’ha trascinata in una stanza per violentarla. A evitare il peggio – racconta oggi il Messaggero – è stato l’intervento della madre della giovane coinvolta, una ragazza di appena 16 anni. Il presunto aggressore, un commerciante di 56 anni di Vibo Valentia, è stato arrestato dai carabinieri e si trova ora ai domiciliari con l’accusa di violenza sessuale. L’episodio si è consumato la notte tra il 28 e il 29 giugno a Satriano, un piccolo comune in provincia di Catanzaro. La ragazza si trovava a una festa per il diciottesimo compleanno della cugina. Il proprietario del locale dove si svolgevano i festeggiamenti era proprio il commerciante di Vibo Valentia. L’uomo, che da tempo conosce la famiglia della ragazza, si era offerto di mettere a disposizione gratuitamente il locale.

Nel corso della serata, il 56enne avrebbe seguito ossessivamente la giovane, riempiendola di complimenti: «Sei bellissima», «Hai delle labbra stupende». Poi, secondo quanto raccontato dalla ragazza e confermato da alcuni testimoni, avrebbe cominciato a offrire diversi cocktail alla 16enne. Dai complimenti l’uomo sarebbe passato a comportamenti sempre più molesti, approfittando della condizione meno lucida della giovane. Infine, il commerciante ha trascinato la 16enne in una stanza. Allarmata dalla assenza della figlia, la madre della ragazza è andata a cercarla per le stanze del locale fino a quando ha sorpreso l’uomo che le toccava le parti intime. A quel punto la donna ha iniziato a urlare, attirando l’attenzione degli altri invitati e sventando il tentativo di stupro. Ora il 56enne si trova ai domiciliari con l’accusa di violenza sessuale. La procura gli contesta anche l’aggravante di aver approfittato delle condizioni di inferiorità della vittima dovute al consumo di alcol.

