Bimba scomparsa a Firenze, perquisiti i genitori della piccola Kataleya: prese memorie dei cellulari

A poche ore dall’arresto dello zio di Kataleya Alvarez e di altre tre persone, i carabinieri hanno perquisito i genitori della bambina di 5 anni scomparsa lo scorso 10 giugno. Si tratta di Miguel Angel Ramon Chicllo Romero e Kathrina Alvarez e l’intervento è stato messo in atto nell’ambito dell’esecuzione di oggi di una decina di decreti firmati dai pm Christine von Borries e Giuseppe Ledda nel fascicolo d’indagine per trovare la piccola. Stando a quanto si apprende, gli inquirenti hanno dato ordine agli investigatori di un’attività specifica, ossia fare una copia forense delle memorie dei loro cellulari, soprattutto riguardo la loro attività sui social network, ed è pertanto servito un atto di perquisizione. In mattinata è arrivato l’annuncio che la Dda di Firenze ha arrestato quattro cittadini peruviani coinvolti nel “racket delle camere” dentro l’hotel Astor, ovvero la struttura da dove è sparita Kata. Tra questi spicca anche il nome dello zio materno della bambina. I reati contestati dalla procura sono: estorsione, tentata estorsione e rapina. E sarebbero stati commessi tra il novembre 2022 e lo scorso maggio. Alcuni sono, inoltre, accusati di tentato omicidio e lesioni gravi per il raid punitivo nei confronti di alcuni occupanti avvenuto il 28 maggio.

