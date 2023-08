Torna a nevicare sulla Marmolada: sui social un pupazzo di neve augura «Buon Natale» – Il video

Dopo l’ondata di calore di luglio, il brusco abbassamento delle temperature in tutta Italia ha portato una sorpresa inaspettata: in questi giorni, sulla cima della Marmolada è tornata la neve. Stamattina il rifugio di Punta Penia – a 3.343 metri – si presenta completamente imbiancato, come documentano i video postati sui social da Carlo Budel, il gestore del rifugio. E’ spuntata anche una foto che mostra un pupazzo di neve. Il cartello che porta al collo parla da solo: «4 agosto 2023. Buon Natale». La minima registrata oggi in Marmolada era di tre gradi sotto lo zero. «Guardate che spettacolo! Sono caduti 20cm di neve fresca, ossigeno per il ghiacciaio nel cuore delle Dolomiti», si legge nel video di Budel pubblicato su alcuni gruppi social di appassionati alla montagna. Proprio la Marmolada lo scorso anno fu protagonista del crollo di una parte del ghiacciaio. Una tragedia a cui hanno contribuito le temperature sempre più elevate e che è costata la vita a 11 persone. «Dopo giornate passate sotto la nebbia e nubi basse, a Punta Penia è tornata la neve tra la notte di venerdì 4 agosto e la mattinata odierna, con le temperature che ieri hanno avuto un primo calo e non sono andate oltre i 4 gradi – spiega Flavio Tolin, di marmoladameteo.it -. Poi dal pomeriggio, i temporali a quota 3343 metri hanno portato subito neve, grazie al rovesciamento dall’alto di aria fredda in seno ai cumulonembi e al flusso freddo Nord occidentale».

