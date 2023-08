Rovereto, 61enne picchiata al parco muore in ospedale: arrestato un uomo senza fissa dimora

Una donna di 61 anni è morta in ospedale dopo essere stata picchiata gravemente da un uomo ieri sera, sabato 5 agosto, in un parco a Rovereto in provincia di Trento. L’aggressore, secondo gli investigatori, è un uomo senza fissa dimora di circa 40 anni, ha origini straniere ed era già noto alle forze dell’ordine. Sull’episodio – che si è verificato ieri intorno alle 22.30 nel parco Nikolajevka – indagano i carabinieri sotto il coordinamento della procura di Trento. Secondo le prime ricostruzioni, sono stati alcuni inquilini di un vicino condominio a sentire le urla della donna e a dare l’allarme. Alcuni di loro avrebbero raccontato di aver visto la vittima a terra con i pantaloni abbassati e l’aggressore sopra di lei mentre la colpiva in faccia. L’uomo ha provato a fuggire ma è stato fermato poco più tardi dai carabinieri. Ora si trova in stato di arresto con l’accusa di omicidio. Secondo quanto riporta L’Adige, si tratta della stessa persona che un anno fa aggredì passanti e carabinieri, sempre a Rovereto.

