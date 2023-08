La vignetta con la lapide di Michela Murgia sulle vicende di Ventimiglia

Sta facendo discutere sui social la vignetta di Alfio Krancic sulla scrittrice Michela Murgia, agli ultimi stadi della malattia che l’ha colpita qualche mese fa.

No ai cimiteri chiusi! No ai cimiteri fascisti! pic.twitter.com/mKp8qs7Pir

— Alfio Krancic vignettista, scrittore, armocromista (@AlfioKrancic) August 6, 2023

La vignetta si riferisce alla polemica tra l’intellettuale e il sindaco leghista di Ventimiglia, Flavio Di Muro. Murgia ha bollato il comune ligure come «regime fascista» dopo che l’amministrazione in carica ha istituito un servizio di vigilanza privata all’ingresso del cimitero per impedire ai migranti accampati in quell’area di accedere ai bagni e alle fontanelle. Il primo cittadino Di Muro ha replicato alle critiche invitando la scrittrice. «Venga a vedere coi suoi occhi quello che succede. Venga a toccare con mano quello che i miei cittadini sono costretti a vivere ogni giorno. E glielo dico nel pieno rispetto di quello che lei ogni giorno affronta», ha dichiarato il sindaco rivolgendosi all’autrice. L’opera di Krancic sta facendo discutere. Tante le critiche «Auguro a me stesso e a tutte le persone oneste di vedere prima la tua. Anche senza lapide», replica un utente all’artista. E ancora: «Si può essere d’accordo o disaccordo con Michela Murgia, ma questo è il punto più basso in assoluto che una persona può toccare».

