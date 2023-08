In Corea del Sud arriva il tifone tropicale, il festival scout chiude in anticipo. La Farnesina: «Pronti per l’evacuazione degli italiani»

Domani 8 agosto gli scout italiani, presenti al raduno mondiale in Corea del Sud, saranno evacuati a causa del possibile arrivo nella zona del tifone Khanun. Lo ha reso noto la Farnesina che, insieme all’Ambasciata d’Italia a Seul, continua «a monitorare le condizioni dei 1.200 partecipanti che compongono il contingente italiano», si legge in una nota in cui spiega, inoltre, che i connazionali «stanno bene e non lamentano alcuna criticità». In mattinata, l’Organizzazione mondiale del movimento scout (WOSM) ha annunciato che il raduno mondiale dello scoutismo – iniziato, il 1° agosto con una serie di problemi legati al caldo estremo – sarebbe stato chiuso in anticipo, con l’evacuazione di tutti i circa 50mila partecipanti. «Abbiamo ricevuto questa mattina la conferma dal governo della Repubblica di Corea che, a causa dell’impatto previsto del tifone Khanun, sarà prevista una partenza anticipata per tutti i partecipanti», scrive l’Organizzazione in un comunato. Nei giorni scorsi, centinaia di partecipanti alla venticinquesima edizione dell’evento – che si tiene ogni quattro anni e che sarebbe dovuta terminare il 12 agosto – si erano sentiti male per le temperature intorno ai 38 gradi. Mercoledì scorso si erano, infatti, verificati 207 malori, mentre giovedì 3 agosto il numero era salito a 400.

