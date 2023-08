Le (prime) spettacolari immagini della Luna vista da vicino grazie alla sonda indiana – Il video

La sonda della missione «Chandrayaan-3» ha realizzato un filmato, diffuso dall’Indian Space Research Organisation, in cui si vedono le prime immagini della superficie lunare. Partita il 14 luglio scorso dalla base di Satish Dhawan nel Sud dell’India, Chandrayaan-3 – che in sanscrito significa «veicolo lunare» – da sabato 5 agosto è in orbita attorno al satellite naturale della Terra. L’obiettivo è liberare un rover sul suolo lunare per esplorare una parte della Luna poco conosciuta, ovvero il suo Polo Sud, e fornire dati alla comunità scientifica sulle proprietà del suolo e delle rocce, le composizioni chimiche ed elementari, compresa la presenza di acqua. Se la sonda riuscirà nel suo intento (l’allunaggio è previsto tra il 23 e il 24 agosto), l’India diventerà il quarto Paese al mondo a riuscire nell’impresa di portare un veicolo sulla superficie del nostro satellite dopo gli Stati Uniti, l’Unione Sovietica e la Cina. Non è la prima volta che il Paese prova ad arrivare sulla Luna. Nella missione del 2019, però, il lander si schiantò a causa del malfunzionamento dei propulsori frenanti.

Leggi anche: