Tarquinia, Benedetta Cristofani non è stata ancora ritrovata. Il giallo sulla dodicenne scomparsa, le ricerche continuano

Sembrava essersi conclusa con un lieto fine la storia di Benedetta Cristofani, la dodicenne allontanatasi il 4 agosto scorso, dalla casa-famiglia a Marina Velca a cui era stata affidata, dopo aver discusso con gli assistenti della struttura. Oggi è stata diffusa la notizia del suo ritrovamento, smentita purtroppo però dal padre della ragazza. L’uomo ha parlato con Repubblica, domenica 6 agosto chiedendo alla figlia di tornare. «Ti vogliamo bene alla follia, facci sapere che stai bene», aveva detto papà Roberto. Intorno a mezzanotte la Protezione Civile di Corchiano ha scritto un post per avvisare che le ricerche avevano avuto esito positivo e la ragazza era stata ritrovata. Purtroppo però si tratta di una notizia rivelatasi falsa. Le forze dell’ordine fanno sapere a Repubblica che le ricerche sono ancora in corso. La giovane non è ancora tornata a casa.

