È morto William Friedkin, il regista del film horror «L’esorcista» aveva 87 anni

È morto oggi, lunedì 7 agosto, a Los Angeles il regista William Friedkin. Premiato con l’Oscar per Il braccio violento della legge del 1971 e candidato per la regia del film horror L’esorcista del 1973, Friedkin aveva 87 anni. La sua scomparsa è stata confermata dal rettore della Chapman University Stephen Galloway, amico della moglie di Friedkin, Sherry Lansing. Nei suoi anni di carriera ha anche diretto The Boys in the Band, To Live and Die in LA, Rules of Engagement. Nel 2013 aveva ricevuto il Leone d’oro alla carriera alla Mostra di Venezia, dove era atteso anche alla prossima edizione con il film fuori concorso The Caine Mutiny Court-Martial.

