La battaglia di Bella Hadid contro la malattia di Lyme: «Adesso sto bene»

«Adesso sto bene finalmente». La top model e influencer Bella Hadid ha concluso il suo ciclo di cure per la malattia di Lyme che le è stata diagnosticata 10 anni fa, una patologia autoimmune che ha un’origine batterica e che, nel caso della modella, era diventata ormai cronica coi sintomi che spaziano dai dolori muscolari a capogiri, passando per mal di testa e febbre. E Bella Hadid in un lungo post su Instagram ha raccontato, con annesse immagini, le tappe del lungo percorso delle lunghe e dolorose cure. «La piccola me che ha sofferto sarebbe così orgogliosa di essere cresciuta così e di non essersi arresa: vivere in questo stato, peggiorando nel tempo e lavorando cercando di rendere orgogliosa me stessa, la mia famiglia e le persone che mi hanno supportato mi ha messo a dura prova in modi che non riesco a spiegare», racconta la modella 26enne. «Essere così triste e malata nonostante godessi di molti privilegi e opportunità, e fossi circondata da amore, è stata probabilmente la sensazione più estraniante che abbia mai vissuto», ha proseguito Bella Hadid.

«Rifarei tutto, tornerò quando sarà pronta»

Rassicurando i fan e gli amici, la modella ha poi aggiunto: «Io sto bene e non dovete preoccuparvi. Non cambierei per nulla al mondo. Se dovessi rivivere tutto questo, per arrivare qui, in questo preciso momento in cui sono, con tutti voi, finalmente in salute, rifarei tutto da capo». La modella, poi, ha voluto ringraziare tutti coloro che l’hanno assistita in questi anni, dalla madre ai medici: «L’universo funziona nei modi più dolorosi e belli, ma bisogna dire che se stai lottando, andrà meglio. Lo prometto: allontanati, sii forte, abbi fede nel tuo cammino, cammina nella tua verità e le nuvole inizieranno a schiarirsi. Ho tanta gratitudine e prospettiva per la vita». E Bella Hadid ha poi concluso: «Rifarei tutto, mi ha reso quella che sono oggi: tornerò quando sarò pronta».

