45enne di Forlì scomparsa a Marsiglia, l’allarme dei genitori: «Aveva divorziato dal marito per le violenze domestiche»

Si chiama Erika Bravi, ha 45 anni, vive da tempo a Marsiglia (Francia), ed è sparita dallo scorso 25 luglio. A dare l’allarme sono i genitori, Rita e Zelio, che non riescono più a mettersi in contatto con la donna e hanno deciso di denunciare la scomparsa anche a Forlì e di chiedere aiuto al «Comitato scientifico ricerca scomparsi», che si occupa di aiutare le famiglie dal punto di tecnico-investigativo. Il comitato ha infatti assunto un investigatore privato e contattato il consolato italiano a Marsiglia. La donna ha due figli, che sono cresciuti a Marsiglia, e un ex marito, un uomo di nazionalità marocchina con cui si è separata circa un anno fa a seguito di episodi violenti. In questo periodo sarebbe dovuta tornare a Forlì, ma da quasi due settimane si sono perse le sue tracce.

L’ultima chiamata con i genitori

«L’ultima volta che l’abbiamo sentita era stanca, come al solito, ci raccontava dei suoi sacrifici continui e noi le abbiamo detto che l’avremmo aiutata», dichiarano i genitori hanno sentito per l’ultima volta la figlia al cellulare alle 14.30 dello scorso 25 luglio. Per pochi minuti. Solo un’ora dopo, alle 15.30, doveva vedersi con uno dei due figli, quello 18enne, per vedere un nuovo appartamento, ma non si è mai presentata. Da lì Erika Bravi è scomparsa. Ed è stato il figlio a dare l’allarme al resto della famiglia. Il Comitato investigativo ha lanciato un appello in cui spiega che la 45enne è alta circa 1 metro e 70, pesa 62 kg, ha capelli neri e lughi, occhi marroni. Per segnalazioni e in caso di avvistamento chiamare il numero di emergenza 112 o il numero del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi 388 189 4493.

