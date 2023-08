Chi è Francesco Corvaro, il nuovo inviato per il clima della Farnesina nominato da Tajani e Pichetto Fratin

L’incarico era stato istituito in Italia per volontà del governo Draghi. A inizio legislatura, l’esecutivo di Giorgia Meloni aveva promesso che avrebbe mantenuto la figura. Seppure con qualche mese di ritardo, alla fine, il successore di Alessandro Modiano, che aveva assunto l’incarico a gennaio 2022, è stato nominato. Il nuovo inviato speciale per il clima della Farnesina è Francesco Corvaro, professore associato di Fisica tecnica industriale all’Università Politecnica delle Marche. L’investitura è stata decisa dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e da quello dell’Ambiante, Gilberto Pichetto Fratin. «La nomina rappresenta un segnale concreto della volontà del governo Meloni di lavorare insieme ai principali attori pubblici e privati per contrastare il cambiamento climatico sul piano nazionale e su scala globale», ha commentato Tajani, leader di Forza Italia. Pichetto Fratin, che è un esponente del suo stesso partito, ha aggiunto: «Un tecnico di alto profilo come il professor Corvaro riuscirà a coniugare il rigore scientifico necessario nell’approccio a questo tema con gli indirizzi politici che il ministero dell’Ambiente mette in campo per affrontare la battaglia chiave del nostro futuro».

Il curriculum

Nato a Jesi nel 1978, Corvaro è residente a Civitanova Marche. Prima di ottenere la cattedra, Corvaro ha seguito un lungo percorso accademico. Alla laurea in Ingegneria meccanica all’Università di Ancona nel 2002 è seguito un dottorato di ricerca in Affidabilità, sicurezza e sostenibilità ambientale nell’esercizio di impianti industriali complessi. È stato anche visiting professor alla Catholic University di Washington, negli Stati Uniti, dove ha tenuto lezioni sulla trasmissione del calore, sull’applicazione energetica, sull’energia nel settore edile, sulla termodinamica, sulla progettazione di edifici ecologici e sui sistemi energetici di propulsione. Oltre Oceano si è fatto conoscere anche per i suoi lavori con la Virgin Galactic di Richard Branson: si è occupato di ricerche scientifiche per la missione Galactic 01: tra gli obiettivi del viaggio spaziale, lo studio degli effetti della gravità sul corpo umano. Adesso, da inviato speciale per il clima, Corvaro rappresenterà l’Italia ai tavoli e dei negoziati internazionali che riguardano le politiche ambientali. Ma per l’esperto, questo non il primo contatto con il mondo politico: dal 2021, è membro della Struttura commissariale sisma 2016 della presidenza del Consiglio, in qualità di esperto del settore energetico. Nel 2022, poi, è stato nominato membro del Comitato consultivo sulle politiche energetiche regionali delle Marche.

