Tassa sugli extraprofitti, a Piazza Affari sprofondano i titoli delle banche

Fuori dall’ordine del giorno del Consiglio dei ministri di ieri, 7 agosto, fuori da ogni discussione politica delle precedenti settimane. È arrivato improvvisamente, dopo tre ore di riunione a Palazzo Chigi, l’annuncio che in uno dei cosiddetti decreti omnibus il governo Meloni ha incluso una nuova tassa sugli extraprofitti delle banche. Ovvero, si parla di un’imposizione del 40% sui maggiori introiti guadagnati dagli istituti di credito, derivati principalmente dall’aumento dei tassi di interesse su mutui e prestiti. Il prelievo del 40% scatterà se il margine di interesse registrato nel 2022 eccede per almeno il 3% il valore dell’esercizio 2021. Soglia che sale al 6% se si confrontano il 2023 con il 2022. Se la misura era inaspettata, c’era d’attendersi invece la prima conseguenza che avrebbe comportato: Piazza Affari sprofonda, trascinata al ribasso dal crollo dei titoli bancari. La giornata dell’8 agosto si apre con un calo del Ftse Mib dello 0,5%, a 28.388 punti. Spazzati via circa 10 miliardi di euro dalla capitalizzazione di Borsa. Dopo la prima ora di scambi, l’andamento peggiora. Piazza Affari cede il 2%, le banche vanno ancora più giù, con ribassi che oscillano tra il 7 e l’8%. Nelle ultime rilevazioni, poco prima di mezzogiorno dell’8 agosto, il Ftse Mib amplia il calo a scende di un 2,12%. Bper Banca perde l’8,93%, Finecobank l’8,73%, Banco Bpm l’8,25% e Intesa Sanpaolo il 7,99%. Giù anche il titolo di Unicredit, che cede il 6,47%. Tonfo di Monte dei Paschi, che in alcune fasi arriva a bruciare anche il 9,1%. Ancora, Credem perde il 7,5%, Popolare Sondrio il 7%. Meno netto il calo di Mediobanca, pari a un 2,2%: l’istituto gode di un modello di business con una forte componente commissionale dei ricavi, il che lo risparmia da molte dinamiche dei tassi.

