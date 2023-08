Trofeo Silvio Berlusconi, prima uscita pubblica per Marta Fascina allo stadio di Monza con Pier Silvio

La prima uscita pubblica di Marta Fascina dopo il funerale di Silvio Berlusconi sarà allo stadio U-Power per assistere al primo Trofeo Silvio Berlusconi. Alle 21 di martedì 8 agosto scenderanno in campo Monza e Milan, le due squadre di cui è stato presidente il Cav. La deputata di Forza Italia non si era fatta più vedere in pubblico dopo la morte di Berlusconi lo scorso 12 giugno e i funerali a Milano due giorni dopo. Durante il precedente ricovero del compagno ad aprile al San Raffaele, gli era rimasta accanto per 22 giorni. E così aveva fatto poi negli ultimi giorni in ospedale. La compagna dell’ex presidente del Consiglio sarà in tribuna autorità, dove siederà anche Pier Silvio Berlusconi. Al termine delle partita, sarà proprio il presidente Mediaset a tenere un discorso prima della premiazione della squadra vincitrice. A intrattenere il pubblico, i 17mila spettatori che segnano il nuovo record di presenze nella storia del Monza calcio, prima dell’inizio della partita si esibirà il trio musicale Il volo. «Le due squadre scenderanno in campo indossando maglie decorate da una patch speciale, che saranno messe all’asta sul sito matchwornshirt.com già a partire dall’inizio del match», scrive in un comunicato la società, «il ricavato sarà devoluto a Fondazione Milan, che lo destinerà ad un progetto emergenziale in Emilia Romagna per il ripristino di un campo d’allenamento e di uno da gioco dell’AC Solarolo, che conta circa 100 tesserati tra cui 80 ragazzi del Settore Giovanile».

Il primo Trofeo Silvio Berlusconi

«Il Trofeo Silvio Berlusconi è il giusto omaggio a Silvio che ha sempre amato i colori rossoneri», ha sottolineato Paolo Scaroni, Presidente AC Milan, costruendo con la sua passione e determinazione il mito di un Club leggendario per il calcio mondiale. E alle sue parole hanno fatto seguito quele di Adriano Galliani, grande amico del Cav, che dovrebbe essere il candidato del centrodestra alle suppletive nel seggio che fu di Berlusconi. «Silvio Berlusconi è la storia del Milan e del Monza e l’ideazione del Trofeo Silvio Berlusconi ne è la naturale conseguenza, non potevamo che celebrare e ricordare così il nostro amato Presidente», ha commentato Galliani, vicepresidente vicario e amministratore delegato del Monza «il suo amore per queste due squadre, l’ambizione che l’ha spinto a renderle vincenti, la passione per trasformarle in realtà uniche: tutto questo meritava di essere onorato».

