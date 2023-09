Papu Gomez è un giocatore del Monza. E Galliani festeggia ballando la «Papu Dance» – Il video

C’è chi sostiene che sia solo un modo per riscattare l’inizio non troppo promettente del campionato e chi – con più malizia – ci vede una mossa da campagna elettorale. Fatto sta che l’approdo di Papu Gomez al Monza è ormai cosa fatta e Adriano Galliani ha pensato bene di festeggiare con un balletto. In un video pubblicato su X dalla squadra brianzola, si vede l’amministratore delegato della società biancorossa che balla insieme al neo acquisto del Monza la famosa «Papu Dance». Il risultato non è dei migliori, ma tanto basta per accontentare i tifosi del Brianteo in vista del prossimo match di Serie A. E non solo loro. Il 23 e 24 ottobre, infatti, Galliani è impegnato alle elezioni suppletive di Monza, dove si è candidato con i partiti di centrodestra per prendere il posto in Senato di Silvio Berlusconi. Ci sono però altri due candidati pronti a rovinargli la festa: Marco Cappato, candidato per il centrosinistra, e Cateno De Luca, ex sindaco di Messina e volto del movimento Sud chiama Nord.

