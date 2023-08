Hawaii in fiamme, la siccità e l’uragano Dora alimentano gli incendi: evacuazioni di massa e stato di emergenza – I video

Le Hawaii hanno dichiarato lo stato di emergenza e allertato la Guardia nazionale per facilitare le operazioni di spegnimento delle fiamme che stanno avvolgendo le isole dell’arcipelago e per aiutare residenti e turisti a evacuare città e spiagge. Roghi e incendi hanno messo sotto pressione l’isola negli ultimi giorni, poi le fiamme sono state alimentate dai forti venti dell’uragano Dora, che ha reso il lavoro dei vigili del fuoco impossibile. Mentre il fuoco ha avuto vita facile, non solo per le raffiche di vento fino a 100 chilometri orari, ma anche per la siccità. La guardia nazionale sta aiutando i pompieri dell’isola di Maui a cercare di domare le fiamme ma gli incendi per ora sono fuori controllo. Diversi testimoni raccontano ai media americani l’orrore e le scene di panico, descrivendo una situazione apocalittica, tra interruzioni di corrente, colonne di fumo e con molte persone costrette a lanciarsi nell’oceano per salvarsi dalle fiamme. A Lahina, popolare località turistica, le fiamme hanno distrutto locali ed edifici nelle vie principali, il sistema sanitario è sotto pressione per i numerosi pazienti ustionati e i numeri di emergenza sono fuori uso, come riferisce la Bbc. Le autorità hanno chiuso al pubblico tutte le arterie stradali della città e anche quelle di West Maui, isolando praticamente la parte occidentale dell’isola, che resta accessibile solo al personale di emergenza.

