Hawaii, gli incendi distruggono l’isola di Maui: 36 le vittime. La fuga nelle acque dell’oceano – Il video

Sono arrivate a 36 le vittime degli incendi alle Hawaii: a confermare il numero il governatore della contea di Maui. L’isola è stata devastata dalle fiamme, spinte dall’uragano Dora che, con il forte vento, ha diffuso il fuoco in particolare nella città di Lahaina, nell’Ottocento capitale dell’allora Regno delle Hawaii. Decine i feriti e molte le evacuazioni in tutta l’isola. Diverse persone sono state costrette a tuffarsi nell’oceano pur di mettersi in salvo. «Mentre continuano le operazioni di spegnimento degli incendi, oggi sono state scoperte 36 vittime totali nell’incendio attivo di Lahaina», si legge in un comunicato diffuso dalla contea di Maui. «Al momento non sono disponibili altri dettagli». I funzionari hanno parlano di quasi 300 strutture pubbliche danneggiate o completamente distrutte. In totale, gli evacuati da Maui nella giornata di ieri, 9 agosto, superano gli 11 mila: dato divulgato dal direttore del dipartimento dei Trasporti dell’arcipelago, Ed Sniffen. Un numero analogo di cittadini è rimasto invece al buio, senza corrente, stando a quanto segnala la Hawaiian Electric Company sul suo sito web. I turisti sono stati invitati a lasciare Lahaina e Maui il prima possibile sui posti aerei ancora disponibili. Mentre tre elicotteri della Guardia costiera e della Marina degli Stati Uniti continuano le ricerche dei molti dispersi, si teme che il numero di morti possa continuare a crescere.

Video in anteprima: Facebook | Brian Tyler Cohen

Leggi anche: