No! La schiuma nell’asfalto dopo le piogge non riguarda le fantomatiche “scie chimiche”

Cosa sarà mai quella schiuma che un utente mostra e commenta arrabbiato in un video condiviso via Facebook? In molti si stanno ponendo questa domanda a seguito delle forti precipitazioni che stanno colpendo l’Italia nell’estate 2023, mentre alcuni insinuano che abbia a che fare con qualcosa di “strano e pericoloso” che viene “lanciato dall’alto dai Poteri forti”. La schiuma nell’asfalto dopo le piogge non riguarda le fantomatiche “scie chimiche”, la spiegazione è nota da anni.

Un utente ha condiviso su Facebook le immagini di una schiuma sull’asfalto bagnato dalla pioggia, che l’autore ritiene collegata a misteriose sostanze irrorate nei cieli.

L’allusione alle fantomatiche “scie chimiche” è infondata, in quanto il fenomeno può avere spiegazioni più banali.

È noto che i residui oleosi depositati dai mezzi possono venire rilasciati dopo la pioggia, formando una emulsione.

Non possiamo escludere nemmeno che si tratti di altri residui di sporcizia organici, detersivo per auto o di qualche altro tipo.

Analisi

«Sembra che qualcuno abbia lavato la macchina ma non è così». Con questo primo indizio, il cittadino che ha svolto l’indagine esclude che si tratti di detersivo per auto. Ma allora cos’è quella schiuma che vediamo su tutto l’asfalto, formatasi vicino alla residenza dell’autore dopo la pioggia? «Ma che ca**o stanno combinando nei cieli?», chiede scusandosi per il «francesismo». Una chiara allusione alla teoria delle fantomatiche “scie chimiche”, ma senza menzionarla direttamente.

«Inutile è lamentarsi, è finito il momento del lamento, ora bisogna agire!!! Noi possiamo fare la rivoluzione.. noi!!», commenta un utente sotto al post, che nel momento in cui scriviamo ha già superato le 13 mila condivisioni. «Qualche tempo fa avevo visto un video di una palla di neve fresca che avvicinata ad una candela, invece di squagliarsi faceva fumo nero e puzzava come fosse plastica», aggiunge un’altra persona. A proposito, ne abbiamo parlato qui e qui. «Dopo questo video – continua un altro complottista -, i giornalai, si sono organizzati e hanno detto che la schiuma è una cosa normale». Per la verità bastava fare una breve ricerca su Google. Il fenomeno infatti è di una banalità assoluta.

Residui già presenti nel terreno

Dopo prolungati periodi di siccità la pioggia le piogge abbondanti possono anche ripulire le strade sciogliendo vari residui di sporco, pollini, eccetera. Tutto questo può altrettanto spiegare la schiuma su cui si sono interrogati per esempio a Roma, come hanno spiegato lo scorso 4 agosto i colleghi di Roma Today. Secondo Claudio Corsetti del sito Guida sicura, in un articolo del 2021, al fenomeno bisogna stare attenti quando si è alla guida, ma non per via di chissà quale complotto.

Nelle giornate di pioggia che arrivano dopo un lungo periodo di bel tempo – spiega Corsetti -, dobbiamo stare attenti a quella schiuma bianca che vediamo galleggiare sull’asfalto. Si tratta dei residui oleosi dei gas di scarico che si erano depositati in precedenza fra i grani dell’asfalto. Vengono riportati a galla, appunto, dalla prima pioggia. Rendendo la strada ancora più scivolosa.

Questa schiuma è pericolosa, appunto, in quanto rende l’asfalto scivoloso. Del resto si tratta di un fenomeno per niente straordinario, che tutti noi dovremmo aver notato durante la pioggia.

Avrete notato tutti che nelle giornate di pioggia che arrivano dopo un lungo periodo di bel tempo – continua Corsetti -, sulle strade, specie in quelle cittadine, si vede chiaramente una schiuma biancastra galleggiare sulla,’acqua che bagna l’asfalto.

Conclusioni

Come detto in precedenza, la schiuma nell’asfalto dopo le piogge non riguarda le fantomatiche “scie chimiche”. Nessun mistero quindi, la schiuma può spiegarsi più semplicemente coi ben noti residui oleosi, rilasciati dai veicoli, o costituiti da altri elementi organici. Il fenomeno è ben noto, tanto che gli esperti raccomandano già i guidatori a prestarvi attenzione, perché rende l’asfalto scivoloso.

