L’Italbasket batte anche la Grecia e vince il Torneo dell’Acropolis

L’Italbasket si regala il quarto Trofeo dell’Acropolis in vista dei prossimi Mondiali in Filippine, Giappone, Indonesia che inizieranno il 25 agosto. Dopo la vittoria per 89-88 contro la Serbia, nella terza di sette amichevoli di preparazione ai Mondiali, gli Azzurri si sono ripetuti battendo i padroni di casa della Grecia per 74 a 70. C’è quindi la vittoria della 32esima edizione del Torneo, quarto successo azzurro dopo quelli del 1997, 2001 e 2011. Ma c’è sopratutto la dimostrazione che la squadra azzurra si sta avvicinando al meglio alla sfida di Manila. Il miglior marcatore del match è stato Simone Fontecchio con 17 punti, in doppia cifra anche Nicolò Melli con 13 punti (e 9 rimbalzi) e Marco Spissu a quota 11. «Siamo più che contenti. Anche stasera i ragazzi hanno giocato da squadra e questo mi rende orgoglioso», ha detto il ct Gianmarco Pozzecco, «giochiamo un basket diverso da quello di tutti gli altri e chiunque entra viene utilizzato per quel che sa fare in un contesto di grande libertà. È stata una bella partita, il pubblico certamente si è divertito». L’allenatore ha sottolineato che si è trattato di un’amichevole, e che dal 25 agosto sarà ben diverso: «Ma siamo contenti per come abbiamo giocato, abbiamo difeso, impiegato la giusta aggressività e fatto girare la palla in modo efficace». L’Italbasket tornerà in campo domenica a Ravenna, contro Portorico, per il “DatHome Day”, l’ultimo match in Italia del Capitano Gigi Datome.

