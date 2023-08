Confermate le cause della morte del nipote 19enne di Robert De Niro: a ucciderlo un mix letale di droghe e psicofarmaci

A più di un mese dalla sua morte, sono state confermate le cause del decesso di Leandro De Niro Rodriguez, nipote della star di Hollywood Robert De Niro, morto lo scorso il 2 luglio a soli 19 anni. Secondo quanto riportato dalla Cnn che cita l’ufficio del medico legale di New York, il decesso del 19enne sarebbe stato causato da un mix di sostanze: fentanyl, bromazolam, alprazolam, 7-aminoclonazepam, ketamina e cocaina. Dopo la morte del giovane è stata arrestata una donna, Sofia Marks, ritenuta responsabile di aver venduto a Rodriguez De Niro la droga. La madre del 19enne, Drena De Niro, su Instagram aveva fatto cenno alla possibilità che qualcuno avesse venduto al figlio pillole di fentanyl: «Qualcuno gli ha venduto pillole a base di fentanyl che sapevano essere state addizionate con altro, ma gliele hanno vendute comunque. A causa di tutte queste persone che continuano a vendere e comprare questa me*da, mio ​​figlio se n’è andato per sempre».

