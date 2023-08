Violente esplosioni a Kiev, il sindaco: «State nei rifugi». Abbattuto un drone su Mosca

Nuovo allarme aereo a Kiev. Nella giornata di oggi – venerdì, 11 agosto – diverse esplosioni sono state udite nella capitale ucraina, mentre frammenti di un missile sono caduti sul terreno di un ospedale pediatrico nel distretto di Oblon. Il sindaco della città, Vitali Klitschko – dopo aver affermato che i «detriti non hanno causato vittime o feriti» – ha chiesto ai cittadini di Kiev di «raggiungere i rifugi». Nel frattempo il portavoce dell’Amministrazione militare della capitale, Mykhailo Shamanov, ha dichiarato al canale tv Kyiv24 che l’attacco russo di oggi è avvenuto con «missili ipersonici Kinzhal» e che «tutti gli obiettivi nemici sono stati abbattuti». Nella città di Cherson, invece, una persona à morta e sei civili sono rimasti feriti in seguito al bombardamento russo di questa mattina: lo ha reso noto il capo dell’Amministrazione militare regionale, Oleksandr Prokudin, come riporta Rbc-Ucraina. Sono state prese di mira le città di Cherson e Berislav, oltre al villaggio di Komyshany, dove sono rimaste ferite tre donne.

«Colpito un drone sulla capitale russa»

In Russia, la difesa aerea «ha abbattuto un drone su Mosca, i cui detriti sono caduti sull’argine di Karamyshevskaya», ha detto il sindaco Sergey Sobyanin, citato dalla Tass. Secondo le truppe russe si è trattato di un drone ucraino: «È stato fatto un tentativo di far volare un drone sopra la città. Le difese aeree lo hanno distrutto. I detriti sono caduti nella zona dell’argine di Karamyshevskaya, nessuno è rimasto ferito. Non ci sono state nemmeno gravi distruzioni. I servizi di emergenza stanno lavorando sul posto», ha continuato Sobyanin. Dopo l’abbattimento del drone, riporta Rbc-Ucraina, l’aeroporto di Vnukovo – chiuso in mattinata – è stato riaperto.

A Zaporizhzhia colpito un hotel usato da funzionari Onu

Intanto, sono emersi nuovi dettagli sull’attacco missilistico russo di ieri – giovedì 10 agosto – sulla città di Zaporizhzhia che ha causato un morto e almeno 16 feriti. Il raid ha colpito un hotel che veniva spesso usato dal personale delle Nazioni Unite e dagli operatori delle Ong. Lo ha reso noto la coordinatrice umanitaria dell’Onu in Ucraina, Denise Brown, come riporta la Reuters. In una email inviata all’agenzia di stampa, Brown si è detta «sconcertata» dall’attacco all’hotel Reikartz sul fiume Dnipro. «Ho soggiornato in questo albergo ogni volta che ho visitato Zaporizhzhia», ha aggiunto. «Il numero di attacchi indiscriminati che hanno danneggiato infrastrutture civili e ucciso e ferito civili ha raggiunto un livello incredibile», ha sottolineato la funzionaria, citata questa volta dal Kyiv Independent: «E sono una violazione del diritto umanitario internazionale». Poi l’appello alla Russia di «cessare immediatamente gli attacchi indiscriminati contro l’Ucraina». L’Onu ha, inoltre, utilizzato la struttura come base per l’evacuazione dei civili dall’acciaieria Azovstal di Mariupol nel maggio del 2022.

