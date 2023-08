Ucraina: pronti a evacuare con la forza 388 bambini dal Donetsk

Le autorità del Donetsk, nell’Ucraina orientale, sono pronte a evacuare con la forza dalle zone più calde della regione 388 bambini ed i loro genitori, se questi ultimi si opporranno a lasciare le proprie case. Ad annunciarlo su Telegram è il capo dell’Amministrazione militare regionale, Pavlo Kyrylenko. «Per quanto riguarda i bambini rimasti, solo i genitori prendono decisioni su di loro. Ma se capiamo che, sfortunatamente, i genitori non decideranno (di evacuare), la Commissione regionale per la sicurezza tecnologica ed ecologica e le situazioni di emergenza deciderà in base alla decisione del Consiglio dei ministri di evacuare i bambini con i loro genitori in modo forzato. Ci sono 388 di questi bambini: in parte dei distretti di Bakhmut e Kramatorsk», ha affermato Kyrylenko. Tutti i bambini provenienti da famiglie adottive sono già stati portati in regioni più sicure del Paese, ha aggiunto.

Dove stanno avanzando gli ucraini

L’Ucraina intanto rivendica progressi intorno a Bakhmut dove la scorsa settimana le forze di Kiev hanno riconquistato tre chilometri quadrati di territorio. «Dall’inizio della controffensiva, più di dieci settimane fa, in totale sono stati liberati 40 chilometri quadrati sul fianco sud del settore Bakhmut», ha precisato in un intervista alla tv di stato la vice ministra della Difesa, Ganna Malyar. Si combatte a Kharkiv e Lugansk, e vicino a Kupyansk e Lyman. Le forze ucraine si trovano nel villaggio di Uroshayne, nel sud della regione di Donetsk. Malyar ha anche confermato l’avanzamento sulla riva del fiume Dnipro, al lato opposto di Cherson.

Soccorsi difficili

Gli attacchi russi del fine settimana nelle regioni ucraine di Cherson e Odessa «hanno colpito anche gli operatori umanitari e la nostra capacità di sostenere coloro che soffrono le conseguenze della guerra». Lo ha detto oggi la coordinatrice umanitaria delle Nazioni Unite in Ucraina, Denise Brown, come riporta Ukrinform. I residenti delle regioni di Cherson e Odessa hanno vissuto un fine settimana «particolarmente difficile» a causa degli attacchi russi contro i civili e le infrastrutture civili, che hanno causato molti morti e feriti, compresi bambini, ha affermato l’alta funzionaria. Brown ha sottolineato che ieri gli operatori della ong Adra hanno dovuto interrompere la distribuzione di generi di prima necessità dopo che il loro magazzino e le loro auto sono stati danneggiati dai bombardamenti nella regione di Cherson.

(foto copertina di repertorio ANSA/FILIPPO VENEZIA)

