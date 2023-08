Salento, lo scatto virale del turista a San Lorenzo: con il letto matrimoniale tra gli scogli per vedere le stelle

Un’idea che deve essere sembrata romantica al suo autore, ma che in poche ore ha fatto sussultare il web (e qualche sindaco): portare un letto matrimoniale in spiaggia, così da ammirare più comodamente il cielo stellato nella notte di San Lorenzo. Con tanto di lenzuolo e struttura metallica. È avvenuto a Torre San Giovanni, in provincia di Lecce: un turista in vacanza si è posizionato con il letto sugli scogli, in uno degli angoli più incontaminati della costa salentina. E ha presto attirato l’attenzione dei passanti. Una di loro, in particolare, gli ha chiesto il permesso di scattare una foto: l’immagine ha fatto il giro del web, venendo rilanciata da diverse pagine sui social.

E gli utenti si sono divisi tra chi ritiene geniale la trovata e chi invece critica l’iniziativa, giudicata un’indebita invasione della spiaggia. A quest’ultima categoria appartiene il sindaco di Ugento, Salvatore Chiga, che ha commentato: «È roba da TSO, da ricovero. Cose che non riesco a capire. Come si fa a portare un letto di ferro sugli scogli? È anche pericoloso. Faremo delle verifiche». Soprintendenza, Comune e polizia locale potrebbero voler approfondire il caso, soprattutto per prevenire fenomeni emulativi. Mentre c’è chi, sui social, come scrive Repubblica, sottolinea polemico: «Solo in Italia possono verificarsi casi del genere, in un altro paese sarebbe stato già arrestato».

Foto copertina: Corriere Salentino

