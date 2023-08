Capri, il live-show (a sopresa) di Jennifer Lopez alla Taverna Anema e Core – Il video

«And so She’s Back». Con queste parole, la celebre Taverna Anema e Core ha descritto sui social il ritorno di Jennifer Lopez a Capri. Nella serata di ieri – venerdì 11 agosto – la diva latino americana è stata infatti la protagonista indiscussa del locale dell’isola nel Golfo di Napoli. Tamburello alla mano, mini dress in paillettes argentato e tavolo con storici amici e colleghi di lavoro, JLo – dopo aver ascoltato un madley di canzoni napoletane – ha improvvisato un vero e proprio live show. Sulle note di I Will survive, Lopez ha chiesto un microfono e ha dato il via a una performance canora tra i fan in visibilio che la invitavano a non smettere di cantare. Detto fatto: subito dopo il brano di Gloria Gaynor, la cantante ha infatti proseguito con una selezione delle sue canzoni, a partire da Let’s Get Loud, successo che aveva regalato al pubblico già durante l’ultima visita alla Taverna caprese.

