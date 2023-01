In streaming su Amazon «Shotgun Wedding», sfortunato kolossal con Jennifer Lopez

Arriva solo in streaming su Amazon Prime negli Stati Uniti e in altri paesi fra cui l’Italia l’ultimo kolossal che vede protagonista Jennifer Lopez, Shotgun Wedding che in Italia è trasmesso con il titolo Un matrimonio esplosivo. Una produzione assai sfortunata, perché l’attore protagonista con cui erano iniziate le riprese era Armie Hammer, poi travolto a inizio 2021 dalle accuse di molestie e di violenza sessuale prima di un’ex fidanzata e poi da molte altre donne (il processo è in corso). La parte gli è stata tolta e il suo posto è stato preso da Josh Duhamel. E il set che era stato immaginato nelle Filippine è stato spostato nella Repubblica Dominicana.

La storia di Shotgun Wedding è quella di un matrimonio organizzato dalla mamma della sposa (Jennifer Coolidge) in un luogo esotico dove però gli sposi rischiano di divorziare prima ancora del sì per le liti nate dall’arrivo in elicottero dell’ex della sposa – Lenny Kravitz. Ricomposta la vicenda, la cerimonia viene interrotta dai pirati arrivati armati fino ai denti per cercare di rapire la sposa e chiederne il riscatto al padre milionario. La trama a questo punto sembra quella di un sequel di Rambo, con sposa in fuga dai pirati aiutata dallo sposo con le mani legate e utilizzo di coltelli, bombe a mano e ogni altra arma possibile nel combattimento con i rapitori.

A poche ore dal via allo streaming i media americani hanno stroncato il kolossal come raramente è accaduto in questi anni. La recensione più devastante è stata firmata da Brian Lowry, il critico della Cnn. Che accusa la produzione di «aver messo in valigia una sceneggiatura così malridotta». E aggiunge: «Ci sono alcune acrobazie piuttosto impressionanti (ma sono tutte nel trailer) disseminate lungo il percorso. Per la maggior parte, però, si tratta di uno sforzo approssimativo su quasi tutti i livelli, apparentemente venduto quasi interamente sull’idea di vedere la Lopez correre nella giungla con un abito da sposa a brandelli». Lowry è impietoso, e conclude così la sua recensione: «Il debutto in streaming di Shotgun Wedding risparmia almeno i responsabili da una probabile figuraccia al botteghino, come quella di chi organizza una grande e sontuosa festa e alla fine non far venire quasi nessuno».

