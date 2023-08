Cremona, bimbo di 18 mesi cade dalle braccia della madre che lo stava allattando: adesso è in coma

Tragedia in provincia di Cremona, ad Annicco, dove un bimbo di 18 mesi è sfuggito alla presa della mamma che lo stava allattando: la caduta ha fatto battere la testa al piccolo, che è finito in coma. Adesso è in pericolo di vita, e si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato trasportato in elicottero. I carabinieri di Robecco d’Oglio stanno indagando sull’accaduto: dopo l’allarme lanciato dai genitori, hanno raccolto le testimonianze delle tre persone che si trovavano in casa con la madre, come da prassi. Dalle prime ricostruzioni emerge che nella serata di ieri, 11 agosto, la donna stava allattando il figlio, seduta sulle scale di casa, quando il piccolo avrebbe improvvisamente iniziato a dimenarsi. L’agitazione l’avrebbe appunto portato a cadere e a sbattere il capo su uno dei gradini. Il bimbo avrebbe perso i sensi subito dopo l’impatto. Grande apprensione ora, scrivono le cronache locali, non solo da parte della famiglia, ma di tutto il paese, che rimane con il fiato sospeso mentre spera che il piccolo vinca la sua lotta per la vita.

Foto copertina: La provincia Cremona

