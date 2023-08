Harry Kane, appena un’ora tra l’addio ai tifosi del Tottenham e il saluto a quelli del Bayern – I video

Passa appena un’ora dall’addio social di Harry Kane ai tifosi del Tottenham, squadra dove l’attaccante 30enne capitano dell’Inghilterra ha militato per 19 anni, al saluto ai suoi nuovi supporter, quelli del Bayern Monaco, la squadra tedesca che si è assicurata il cartellino del giocatore per 110 milioni di euro – più 25 di bonus. «Volevo essere il primo a dire a voi tifosi del Tottenham che oggi lascerò il club», dice Kane in un video sul suo profilo TikTok, anche se l’affare è noto da ore. «Mi rattrista lasciare il club dove ho passato quasi 20 anni della mia vita», continua ripercorrendo gli anni passati da quando era «un bambino di 11 anni», fino ad adesso, «uomo di 30», che gli hanno dato «ricordi che porterà con sé a lungo» ma sui quali non si sofferma. Kane ringrazia tutto lo staff e i fan.

I ricordi indelebili

«Dal momento in cui ho iniziato a giocare sono stato uno di voi. Ho dato tutto per rendervi fieri», racconta. Tuttavia, continua, «ho sentito che questo era il momento per andarsene. Non volevo iniziare una nuova stagione con così tante questioni irrisolte sul mio futuro». Kane appare freddo, distaccato, eppure non chiude la porta a un suo ritorno. «Non è un addio, perché non si mai come andranno le cose in futuro». Sempre diretto e quasi scolastico il video ai tifosi bavaresi: «Ciao a tutti i fan del Bayern FC. Essere qui mi emoziona. Non vedo l’ora di iniziare. Let’s go!». Kane potrebbe scendere in campo già venerdì prossimo, quando il Bayern affronterà il Werder Brema fuori casa nella prima di campionato della Bundesliga.

