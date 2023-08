Funerali Michela Murgia nella Chiesa degli Artisti di Roma. Applausi e lacrime all’arrivo del feretro: «È un arrivederci»

Una grande folla si è riunita oggi – sabato, 12 agosto – davanti alla Basilica di Santa Maria in Montesanto, la cosiddetta Chiesa degli Artisti, per dare l’ultimo saluto a Michela Murgia, scrittrice, attivista femminista, morta il 10 agosto a causa di una grave forma di tumore al rene. Il feretro, accolto da un lunghissimo applauso, diventato un’ovazione, è arrivato pochi minuti prima delle 15. La cerimonia funebre è celebrata da don Walter Insero, professore associato alla Pontificia università gregoriana e Cappellano presso la Rai dal 2004, che quest’anno ha celebrato le sepolture di Andrea Purgatori e Gina Lollobrigida e in passato quelle di Maurizio Costanzo e Gigi Proietti. «È un arrivederci e non un addio», ha esordito. Già presenti all’interno della Chiesa i figli d’anima dell’autrice di Accabadora, e grandi amiche e colleghe come Chiara Valerio, Chiara Tagliaferri, Teresa Ciabatti. Ma anche Roberto Saviano, Paolo Repetto, Elly Schlein, Sandro Veronesi e Lella Costa. Un’ammiratrice ha, inoltre, esposto uno striscione con la scritta God save the queer, la stessa che Michela Murgia aveva sull’abito il giorno delle sue seconde nozze quando il 15 luglio si è sposata civilmente con l’attore Lorenzo Terenzi.

