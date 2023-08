Conte e Spalletti in pole, la pista Allegri, i campioni del Mondo 2006: chi sostituirà Mancini sulla panchina della Nazionale

La Figc sta già lavorando per trovare il sostituto di Roberto Mancini, che oggi, a sorpresa, ha rassegnato le dimissioni da Ct della nazionale di calcio. L’allenatore ha interrotto un ciclo durato cinque anni che aveva avuto inizio nel 2018. Al momento, i nomi più probabili sembrano essere quelli di Luciano Spalletti e Antonio Conte, entrambi attualmente liberi da altri impegni. Per l’ex Napoli si tratterebbe della prima esperienza in nazionale, che arriverebbe a pochi mesi dallo storico terzo scudetto conquistato dalla squadra azzurra durante il suo periodo alle pendici del Vesuvio. Altro nome ingombrante è quello del tecnico pugliese, che ha dalla sua l’esperienza pregressa, avendo allenato gli azzurri per due anni tra il 2014 e il 2016 con buoni risultati. Sotto la sua guida la squadra aveva raggiunto i quarti di finale degli Europei, persi ai rigori contro la più attrezzata Germania. Da marzo, Conte non è più legato al Tottenham.

I campioni del mondo 2006 e la pista Allegri

Ma il totonomi non si ferma qui. In seconda fila ci sono due campioni del mondo di Germania 2006: Daniele De Rossi e Fabio Cannavaro. Il primo ha alle spalle un periodo da collaboratore di Mancini, e sarebbe quindi già inserito nei meccanismi che fanno girare la squadra azzurra, anche se il suo periodo alla Spal non è stato entusiasmante. Il secondo, invece, viene da una breve esperienza in Serie B durante la scorsa stagione, che è stata preceduta da anni in Cina. Non manca, poi, l’ipotesi più azzardata, quella che vedrebbe la Figc lavorare a un accordo con la Juventus per portare in azzurro Max Allegri.

