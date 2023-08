Alto Adige, ragazza di 21 anni uccisa a coltellate a casa dell’ex compagno: arrestato dopo un inseguimento

Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica degli eventi: la vittima era scomparsa da ieri sera

È stato individuato e fermato dai carabinieri un uomo di origini turche sospettato dell’omicidio della sua ex compagna, la 21enne Celine Frei Matzohl. Il corpo della giovane, residente a Corces in Val Venosta, è stato trovato nell’abitazione di lui a Silandro, in provincia di Bolzano. La donna sarebbe stata uccisa a coltellate e gli investigatori avrebbero trovato accanto al suo corpo quella che potrebbe essere l’arma del delitto. La famiglia della vittima, non avendola vista rientrare a casa ieri sera, aveva denunciato la sua scomparsa questa mattina, domenica 13 agosto. I carabinieri hanno quindi iniziato le ricerche e hanno trovato il corpo nell’appartamento dell’uomo, nel quale però non c’era il proprietario. I militari si sono messi sulle sue tracce e lo hanno individuato intorno alle 17 a Passo Resia. Si trovava a bordo della sua Ford Fiesta mentre tentava di raggiungere l’Austria. Ne è nato un inseguimento: il sospettato ha provato a scappare e un carabiniere lo ha fatto finire fuori strada, sparando contro la vettura e colpendo le gomme.

