Francesca Michielin rassicura i fan dopo l’intervento: «È andata bene, ora recupero le energie per tornare a rockeggiare»

«Ciao rega! Grazie infinite per tutte le energie positive che mi avete mandato in questi giorni L’intervento è riuscito e sono rientrata a casa per riposare e recuperare pian piano le energie necessarie per tornare a rockeggiare». Con una storia su Instagram, Francesca Michielin rassicura i fan dopo l’operazione chirurgica a cui si è dovuta sottoporre e che l’ha costretta a cancellare due concerti. «Ho un problema di salute», aveva annunciato sui social, «non vedevo l’ora di suonare il 13 agosto a Castellaneta Marina e il 29 agosto a San Vito al Tagliamento ma sono costretta ad annullare queste due date». Ora l’intervento è stato eseguito e la cantante è tornata a casa. «Passate un agosto bellissimo!», ha salutato i follower, «di tanto in tanto ci sentiremo su questi schermi per condividere un po’ di meravigliosa noia (e qualche canzone di Taylor). Vi abbraccio uno a uno».

