Germania, l’aereo di Stato è difettoso: la ministra degli Esteri costretta a cancellare il viaggio in Australia

«È seccante». Si sfoga con un tweet la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, «logisticamente impossibilitata» a continuare il suo viaggio in Oceania a causa di problemi con il suo volo di Stato. «Abbiamo provato di tutto», ma «l’aereo è difettoso», si legge su Twitter. Baerbock – scrive il Guardian – è partita domenica 13 agosto da Berlino, ma un problema tecnico ai flap alari del suo vecchio Airbus A340 ha costretto i piloti a una sosta forzata ad Abu Dhabi. Quindi, il decollo previsto per il giorno successivo; ancora una volta, però, fallito a seguito del persistente malfunzionamento al velivolo. In entrambe le occasioni l’aereo ha dovuto scaricare un pieno di carburante per atterrare in sicurezza. Da qui la decisione di rimandare il viaggio di Stato in Australia, Nuova Zelanda e Isole Fiji. Da ieri 14 agosto, i media tedeschi descrivono l’episodio che ha coinvolto Baerbock come «un’umiliazione» per Berlino: perché «rischia di screditare la reputazione della Germania in materia di abilità tecniche»; ma anche perché non si tratta del primo «imbarazzante» incidente avvenuto con i tanti aerei della flotta governativa. Lo scorso maggio, la ministra degli Esteri è rimasta bloccata in Qatar sempre a causa di problemi con il velivolo sul quale viaggiava. Mentre lo stesso aereo di Stato è stato inoltre costretto a un atterraggio di emergenza nel novembre 2018 mentre era in volo per portare l’allora cancelliera tedesca Angela Merkel e il suo ministro delle finanze Olaf Scholz al vertice del G20 a Buenos Aires. Quello di domenica, sarà l’ultimo viaggio dell’Airbus in questione. Secondo il portavoce dell’aeronautica tedesca probabilmente «sarà messo fuori servizio del tutto».

