No! Michela Murgia non ha detto di voler appendere gli elettori di destra o i No vax a Piazzale Loreto

Michela Murgia è morta lo scorso 10 agosto 2023, ma l’immagine della scrittrice e attivista non trova pace di fronte agli attacchi nei suoi confronti. Secondo diversi utenti, Michela Murgia avrebbe augurato agli elettori di destra di morire appesi a testa in giù come Benito Mussolini a Piazzale Loreto. La “prova” starebbe in un’immagine che riporta la foto della scrittrice e la frase incriminata. Di fatto, Michela Murgia non ha detto di voler appendere gli elettori di destra o i No vax a Piazzale Loreto, quella citazione è del tutto inventata.

Per chi ha fretta

La falsa citazione circola almeno dal 2018.

La stessa Michela Murgia aveva smentito la citazione a lei attribuita.

Dal 2018 ad oggi nessuno ha mai portato una prova che confermi l’esistenza della fantomatica citazione.

Analisi

Ecco un esempio di condivisione dell’immagine riportante la falsa citazione «Vorrei appendere tutti gl’italiani che hanno votato a destra per i piedi a Piazzale Loreto!».

L’immagine viene condivisa con delle varianti, come in questa dove si legge «non è cattiveria, è solo giusto che tu sia morta».

L’immagine con la falsa citazione viene condivisa anche su Twitter, in particolare da un utente chiamato @Vittori87874074 in un tweet del 13 agosto 2023.

La versione No vax

Circola una nuova versione della bufala, quella che vede sostituiti gli elettori di destra con i No vax:

È MORTA MICHELA MURGIA. La scrittrice, che dapprima si era totalmente conformata alla propaganda vaccinale di regime, pareva avesse iniziato a comprendere la violenza delle inoculazioni soltanto dopo averle subite. DICEVA CHE I NO VAX ANDAVANO APPESI A PIAZZA LORETO…state facendo tutti la stessa fine

Citazione priva di fonti

La falsa citazione circola almeno dal 2018, anno in cui la stessa Michela Murgia la segnalò come fake:

Lo squadrismo on line mi attribuisce in queste ore l’affermazione sottostante, che ovviamente non mi sono mai sognata di fare. Per la legge è diffamazione, per il metodo è #fascismo. I distinguo li lascio ai sottilizzatori, il resto agli avvocati. #IstruzioniperDiventareFascisti

Se da un lato Michela Murgia aveva smentito la falsa citazione, nessuno ha mai portato fino ad oggi una prova a sostegno dell’immagine diffamatoria che circola online.

Conclusioni

Non ci sono prove o fonti che riportino la citazione attribuita alla scrittrice. Di fatto, Michela Murgia non ha detto di voler appendere gli elettori di destra o i No vax a Piazzale Loreto.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: