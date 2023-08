«Catturate 326 tonnellate di granchio blu in Veneto»: l’annuncio di Zaia che mostra l’animale in diretta – Il video

326 tonnellate da inizio anno. È questa la cifra di granchio blu raccolto in Veneto fino ad oggi, di cui 84 tonnellate solo ad agosto a Scardovari e 29 a Pila, in provincia di Rovigo. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, durante una conferenza stampa tenutasi questa mattina nella sede della Giunta regionale. Si tratta della specie aliena – arrivata dalla sponda occidentale dell’Oceano Atlantico – priva di predatori che sta invadendo le acque italiane creando un problema non indifferente da molti mesi: sta mangiando tutte le vongole. Per l’occasione, il governatore leghista ha fatto portare una scatola con due esemplari di granchio blu, un maschio e una femmina, da poter mostrare ai giornalisti. «Questo animale spacca tutto e fa disastri», ha dichiarato il governatore. E fa sapere che la Regione ha stanziato 80 mila euro per i primi studi, oltre ai 3 milioni del governo. «Abbiamo dichiarato lo stato di calamità il 24 luglio e chiesto lo stato di emergenza nazionale. Da domani partirà un progetto di posa di 300 nasse da parte di Arpav e Veneto Agricoltura, per monitorare la diffusione e la distribuzione della popolazione», spiega Zaia.

Dal minuto 47.20 il governatore Luca Zaia mostra i granchi blu

