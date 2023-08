Ryanair fa pagare 130 euro a una coppia di anziani per il check-in. La denuncia della figlia su Twitter: «È una vergogna»

Ruth e Peter Jaffe, una coppia di anziani di 79 e 80 anni, hanno dovuto sborsare 55 sterline a testa (ovvero circa 130 euro totali) per poter far il check in per un volo Ryanair diretto a Bergerac, in Francia. «Ho passato parecchio tempo sul sito della Ryanair», ha spiegato alla Bbc la signora Ruth. «L’ho trovato poco chiaro, disorientante. Credevo di avere la carta d’imbarco per il volo giusto. Sono rimasta sconvolta quando ho capito di aver fatto un errore e saputo quanto ci sarebbe costato». La signora aveva fatto solo il check-in per il ritorno. Un errore a cui la coppia ha dovuto rimediare facendo il check in (a pagamento) direttamente all’aeroporto di Stansted, Regno Unito, poco prima della partenza. Il caso ha suscitato diverse critiche. Su Twitter è diventato virale il commento della figlia della coppia: «Vergogna: 110 sterline per due foglietti stampati in un minuto».

A destare scandalo è la nulla assistenza che hanno ricevuto i Jaffe che, anziani, per stampare la carta d’imbarco hanno dovuto raggiugere uno sportello non vicinissimo. Secondo la compagnia aerea sono state seguite le procedure. «Tutti i passeggeri acconsentono di effettuare il check-in online prima di arrivare all’aeroporto di partenza – ha detto Ryanair con un comunicato – e a tutti viene inviata un’email o un SMS 24 ore prima della partenza. Siamo spiacenti che i passeggeri in questione abbiano ignorato il messaggio e non abbiano effettuato il check-in come richiesto».

