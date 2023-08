Col boom di turisti italiani in Albania arrivano anche i furbastri: scappano dal ristorante senza pagare – Il video

Per moltissimi italiani l’estate 2023 è stata legata all’Albania: la fuga delle coste nazionali, che ormai propongono tariffe proibitive, ha provocato il record storico di partenze estive per Tirana. Un’invasione che i residenti del posto non hanno potuto fare a meno di notare. Non sempre con piacere, però, dal momento che alcuni turisti sembrano mettere in valigia anche le cattive maniere: è il caso di un gruppo di quattro italiani che sono scappati da un ristorante senza pagare il conto di circa 80 euro. Una fuga alla chetichella immortalata in un video diventato virale sui social, e ripreso dai media albanesi. Tutto è avvenuto a Berat, una città storica del centro del Paese. Il proprietario del locale ha raccontato, secondo quanto riportano le testate locali, di non aver fatto il minimo sforzo per inseguirli: «Non ci era mai successo. Speriamo che facciano qualcosa di buono con quei lek». L’uomo ha aggiunto che i suoi prezzi sono nella norma e che i quattro si erano anche complimentati per le portate, ringraziando per la qualità del cibo, prima di darsi alla fuga.

