Le vacanze di Giorgia Meloni e il giallo sul viaggio in Albania: traghetto o barca privata?

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è andata in Albania durante le sue vacanze. Come? Secondo Palazzo Chigi si è mossa con un traghetto. Ma c’è anche un’altra storia che riguarda il suo approdo e il suo ritorno. La riporta oggi Repubblica: il 14 agosto, quando Meloni accetta l’invito del premier Edi Rama, la versione che trapela è che raggiungerà le coste a bordo di uno scafo privato. Quello di proprietà di un amico imprenditore di Polignano, ovvero Pippo L’Abbate. Nelle ore successive arriva la nota di Chigi sull’arrivo a Valona in traghetto.

La visita

Il dettaglio dice che sono state sei ore e mezza di viaggio. Non circolano però in rete immagini sulla sua presenza a bordo. Ma c’è un video che la ritrae all’arrivo a Valona. I media albanesi sostengono che Meloni stia visitando Valona «a bordo di un mezzo privato». Poi nessuna notizia per due giorni. Anche se la premier viene ancora data a bordo di una barca. Forse quella dello stesso imprenditore con cui condivide le vacanze? Fino a ieri pomeriggio, inoltre, non c’erano stati avvistamenti riguardo il suo rientro in Puglia. Di certo con lei c’è il compagno Andrea Giambruno e la figlia Ginevra. Presenti anche la sorella Arianna con il marito, il ministro Francesco Lollobrigida. C’è anche un altro giallo che riguarda una presunta cena con Tony Blair. Ma anche di questo non ci sono conferme ufficiali.

Le vacanze

Di certo le vacanze della premier sono all’insegna della morigeratezza. Anche perché Meloni ricorda bene le polemiche sui premier precedenti. Per questo ha rinunciato al resort di Madonna a 5 mila euro a notte. Perché troppo costoso. «Ci assalirebbero: vi ricordate cosa è successo con Conte con le sue foto a Cortina?». Si è parlato anche del volo di ritorno in Puglia dopo una puntata a Roma per il consiglio dei ministri. Perché era stato preso con Ryanair.

