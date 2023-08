Serie A, la classifica dei tifosi in Italia: la Juve resta in vetta, l’Inter sorpassa il Milan. Boom per Napoli e Lazio

Quali sono le squadre con più tifosi in Italia? Innanzitutto sono ben 24.480.000 i tifosi delle squadre del campionato di Serie A di calcio. Un dato dato che resta sostanzialmente invariato rispetto alla stagione 2021-2022, dopo la flessione di oltre il 2% registrata in piena pandemia, tra il 2020 e il 2021. A guidare la classifica ci sono i tifosi della Juventus, mentre al secondo posto troviamo i tifosi dell’Inter, che sorpassano quelli del Milan (al terzo posto) e, dopo la storica vittoria dello scudetto di quest’anno, i tifosi del Napoli fanno un balzo in avanti e si aggiudicano il quarto posto. La ricerca Sponsor Value di StageUp e Ipsos, realizzata su un campione di 1.800 persone rappresentativo della popolazione italiana di età compresa tra 14 e 64 anni, è riportata dalla Gazzetta dello Sport. Giovanni Palazzi, Presidente di StageUp Srl, commentando i dati ha osservato che si «conferma la leadership come numero di tifosi della Juve, nonostante tutto quello che è successo negli ultimi mesi: i bianconeri possono ancora contare su un enorme bacino di affezionati, di gran lunga il più grande d’Italia, a dimostrazione, una volta di più, che Il tifo è soprattutto legato al cuore, a un imprinting che hai avuto e che prescindono per la maggior parte dalle vicende agonistiche e societarie del club». E Palazzi prosegue: «Nell’ultima stagione si è anche assistito al contro sorpasso dell’Inter sul Milan: 4.017.500 i tifosi nerazzurri, 3.943.000 quelli rossoneri, in lieve diminuzione dopo il boom scudetto. Non una novità questo avvicendamento tra seconda e terza piazza: i due club di Milano hanno praticamente lo stesso numero di tifosi e sono i risultati sportivi a determinare piccoli smottamenti. Rilevante il balzo del Napoli che supera quota 3 milioni con un incremento del 14,2% grazie all’acceleratore Scudetto. La platea delle cinque big è completata dalla Roma, stabile a 1,8 milioni».

Sponsor Value di StageUp e Ipsos | I dati sui tifosi totali e i bacini di tifo

I tifosi per ogni squadra

Nello specifico, la Juventus si conferma in testa alla classifica con 7.897.000 tifosi, registrando però un calo del 2% rispetto alla scorsa stagione. Al secondo posto l’Inter con 4.017.500 tifosi, con una crescita del 2,5% rispetto all’anno scorso. In terza posizione resiste il Milan malgrado un tonfo del 5,4% rispetto alla precedente rilevazione, con 3.943.000 tifosi. È invece boom di tifosi di Campioni d’Italia del Napoli, che rispetto all’anno scorso aumentano del 14,2%, attestandosi – secondo le stime – a 3.010.000 tifosi. Seguono i supporter della Roma (1.804.000, -0,8%), della Lazio (684.000, +31,5%), della Fiorentina (639.000, +2,9%), del Torino (452.000, +0,4%) e dell’Atalanta (327.000, +4,1%).

Sponsor Value di StageUp e Ipsos | I tifosi della Serie A 2022-2023

Leggi anche: