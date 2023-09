L’inter annienta il Milan nel Derby di San Siro: sconfitti 5 a 1 i rossoneri, doppietta di Mkhitaryan

È il quinto match di fila tra le due squadre lombarde che viene vinto dai nerazzurri: non era mai successo

Sono passate appena quattro giornate da quando è cominciato il campionato di Serie A, è l’Inter già si trova a guidare la classifica in solitaria. Ma è il cinque il numero che, la sera del 16 settembre, entra negli annali del club nerazzurro. Cinque sono i gol segnati a San Siro da Mkhitaryan e compagni, cinque sono le vittorie consecutive che l’Inter si aggiudica nel derby di Milano: tutte arrivate nell’anno solare del 2023, e non era mai successo nella storia di questa sfida meneghina. La partita di oggi si è sbloccata subito: gol del centrocampista Mkhitaryan al 5′. Il raddoppio è arrivato dai piedi di Thuram, ma le certezze nerazzurre hanno vacillato al 57′, con Leao che ha accorciato le distanze. Ma, ancora una volta, è stato Mkhitaryan a indirizzare il match: la sua doppietta è stata il preludio dell’imbarcata interista, e la partita è terminata 5-1 grazie al poker di Calhanoglu, su rigore, alla rete di Frattesi nel recupero. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono in testa alla classifica, a punteggio pieno.

