Sacha Chang: il 21enne che ha ucciso il padre e un amico a Mondovì è stato arrestato

Sacha Chang è stato rintracciato e arrestato. Il 21enne accusato di aver ucciso il padre e un amico a Montaldo di Mondovì in provincia di Cuneo è sotto la custodia della polizia. Lo fa sapere l’agenzia di stampa Agi. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo aveva ferito l’amico di famiglia dopo aver ucciso il padre. L’uomo ferito era riuscito a dare l’allarme. Al momento del delitto in casa non c’erano altre persone. Il giovane, giudicato «pericoloso» dalle forze dell’ordine, è stato arrestato nei boschi del Cuneese dopo che, nelle scorse ore, i militari dell’Arma avevano circoscritto la zona. il 21enne olandese si è dato alla fuga nei boschi dopo avere ucciso il padre, Haring Chainfa Chang, 65 anni, e un amico di famiglia, Lambertus Ter Horst, 60 anni.

Secondo la ricostruzione degli investigatori Sacha Chang aveva ferito mortalmente il padre, probabilmente al termine di un litigio, nella casa. Il duplice omicida si è poi disfatto del coltello, ritrovato in strada, ed è fuggito verso i boschi. I carabinieri hanno diffuso la foto del ricercato invitando alla massima attenzione tutti gli abitanti di Montaldo e dei paesi vicini. Alle ricerche hanno preso parte almeno un centinaio di militari. Il padrone di casa, Lambertus Ter Horst, medico olandese di 60 anni, era ancora vivo quando i vicini di casa hanno lanciato l’allarme. L’uomo è morto durante il trasporto in ospedale.

