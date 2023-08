Uk, infermiera ha ucciso 7 neonati al lavoro: «Sono malvagia. Li ho ammazzati di proposito»

In Inghilterra un’infermiera di 33 anni è stata dichiarata colpevole di aver ucciso 7 neonati – 5 maschi e 2 femmine – e di aver tentato di assassinarne altri 6. Reati che ha commesso tra giugno 2015 e giugno 2016 mentre lavorava nell’unità neonatale del Countess of Chester Hospital. A deciderlo è stata la sentenza della Manchester Crown Court. La donna si chiama Lucy Letby, ha 33 anni, e il suo è un caso senza precedenti nella storia recente del Regno Unito. Gran parte degli omicidi li ha commessi durante i turni di notte, lontani da possibili sguardi. La 33enne ha avvelenato alcune delle sue piccole vittime iniettando insulina e ad altre aria o latte alimentato di forza. Quando la polizia le perquisì la casa trovarono un biglietto scritto a mano in cui ammetteva gli efferati delitti. «Sono una persona orribile e malvagia. Li ho uccisi di proposito perché non sono abbastanza brava per prendermi cura di loro», scrisse. Il procuratore capo del Crown Prosecution Service fa sapere a Reuters che Letby all’epoca dei fatti era stata incaricata di proteggere alcuni dei bambini più vulnerabili: «Coloro che lavoravano al suo fianco non sapevano, però, che c’era un’assassina in mezzo a loro. Ha fatto del suo meglio per nascondere i suoi crimini, variando i modi in cui ha ripetutamente danneggiato i bambini affidati alle sue cure».

