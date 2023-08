Sardegna, la denuncia del comune di Baunei: «Hanno rubato una foto della nostra spiaggia per pubblicizzare Corfù»

«Cari gestori del profilo Hellenic World, i vostri 644 mila follower, le 67 mila persone che hanno messo il ‘like’ sul vostro post, dovrebbero sapere che il luogo ritratto non è la (bellissima, ci mancherebbe) Corfù, ma Ispuligedenie – Cala Mariolu, a Baunei, in Sardegna». Così il comune di Baunei ha lamentato con un post su Facebook che la pagina social seguitissima per le foto che posta sulle attrazioni greche ha preso un’immagine di una spiaggia sarda e l’ha spacciata per una bellezza ellenica. «Vi chiediamo di prestare più attenzione, anche a tutela delle tantissime persone che in buona fede fanno affidamento su informazioni errate per visitare, o sognare di visitare, ciò che vedono», concludono accanto allo screen incriminato di Hellenic World. Inoltre, stando a quanto riporta La Nuova Sardegna, non è la prima volta che succede: «Le varie amministrazioni comunali succedutesi nel tempo hanno dovuto fare in modo che venisse riconosciuta la reale provenienza delle location finite a pubblicizzare altre nazioni o anche regioni».

